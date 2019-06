Nye X-Bow-design til RoPax-marknaden vekkjer interesse

Næringsliv

Ulstein har utvikla fleire X-Bow-design til bil - og passasjerferjer (RoPax-marknaden). Det skriv UlsteiN Group i ei pressemelding onsdag.

Porteføljen er utvikla ved hjelp av Ulstein sitt "kompaktkonsept", med kortare, breiare og meir saktegåande designløysingar. Noko som Ulstein meiner vil føre til høgkapasitetsfartøy og mindre kostnadskrevjande nybygg. Kompaktkonseptet gir auka konkurransekraft for slike skipsdesign ved at innteninga vert høgare som følgje av redusert finansiell og operasjonell kost.

Ulstein skriv at X-Bow-designen er eitt av Ulstein sine bidrag til reinare og meir berekraftige skipsoperasjonar, og at integrering av nettopp X-Bow på RoPax-fartøy er ei naturleg designutvikling.

- Mange RoPax-fartøy opererer under tøffe klimatiske forhold, som X-Bow-skipa opphaveleg vart utvikla for. Eit X-Bow-skip som opererer med same hastigheit i dei same vêrforholda vil ha mindre kraftforbruk enn eit fartøy med konvensjonell baug. X-Bow er ei skrogløysing som har vorte tatt i bruk innan ei rekke ulike marknadssegment, og fører til betre sjøeigenskapar, redusert fartstap og drivstofforbruk, og med det eit redusert miljøfotavtrykk, skriv Ulstein Group i pressemeldinga.

(Saka held fram under bildet)

- Eit segment i vekst

Også den såkalla Ulstein Zed-løysinga kan bli nytta på RoPax-skip for å oppnå nullutslepp i lengre periodar når skipet er i hamn eller i sensitive område.

- RoPax er eit segment i vekst og vi kjem til å sjå fornyingar av flåtane i åra som kjem. Vi har i lengre tid arbeidd for å integrere Ulstein sin designtankegang i ei rekkje RoPax-fartøy. Alle desse blir utstyrte med X-Bow-skrog, seier områdeansvarleg for Design & Solutions i Ulstein Group, Tore Ulstein, og held fram:

- Designa våre på RoPax-fartøy er optimaliserte til marknadsbehova og vil bli bygde i seriar for volummarknaden, seier Tore Ulstein.

Eit mogleg land for skipsbygging er Kina.

- Vi har hatt selskap og site team i Shanghai og Ningbo i mange år, og våre medarbeidarar der har lang erfaring med systemintegrasjon og oppfølging på verfta. - Meir enn halvparten av dei meir enn 100 Ulstein-designa bygde utanfor Noreg har blitt bygde i Kina med oppfølgingsteam frå Ulstein på staden. Vi har gode relasjonar til dei kinesiske samarbeidspartnarane våre og er i dialog med fleire verft om bygging av desse RoPax-fartøya.

Kombinerer det beste av to kulturar

Ulstein har fleire gongar tidlegare designa volumseriar, sist gong med ein serie på opp til ti ekspedisjonscruiseskip for bygging i Kina.

- Med nordmenn og kinesarar arbeidande side om side i selskapa våre i Kina, har vi ei innsikt i begge kulturar som bidreg til å jamne ut språkbarrierar og kulturelle utfordringar som ein finn i det internasjonale forretningslivet, skriv Ulstein Group i meldinga.

RoPax-serien er utvikla for volumkonstruksjon. For kundar som ønskjer meir skreddarsaum og designtilpassingar har Ulstein sitt eige prototypverft, Ulstein Verft, i Ulsteinvik.