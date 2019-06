Island Crown på nytt oppdrag for Siemens Gamesa

Næringsliv

Island Crown tok denne veka til på nok eit oppdrag som walk to work-fartøy for Siemens Gamesa Renewable Energy, no med sluttkunden ScottishPower Renewables. Berre avbrutt av nokre dagar med vedlikehald, kunne Island Crown gå frå eine langtidskontrakta til den andre på oppdrag av Siemens Gamesa, noko som gir arbeid til fartøyet fram til sommaren 2020. Det skriv Island Offshore i ei pressemelding onsdag.

- Med plass til 100 personar i lugarar av høg standard og med god komfort, huser Island Crown 40 teknikarar i installasjons- og oppstartsfasen av ein vindfarm med navn «East Anglia ONE» utanfor kysten av Suffolk, UK. Gangvegssystemet om bord i båten syt for at personellet går trygt til og frå jobb på vindturbinane. Det at teknikarane kan bo om bord i periodar på opp til to veker i slengen og slepp dagleg båttransport til og frå land, aukar effektiviteten på dette store infrastrukturprosjektet, skriv reiarlaget i meldinga.

- Vi er veldig glade for å kunne nytte Island Crown som støttefartøy for installasjonen av vindturbinar på East Anglia ONE-prosjektet, seier prosjektleiar for Siemens Gamesa, Andrew Elmes.

- Denne kontrakten byggjer på gode erfaringar med fartøyet, og gjer at vi kan tilby eit kjent, trygt og komfortabelt arbeidsmiljø for oppstartteamet vårt. Å kunne bo om bord gjer det lettare for oss i samarbeidet med sluttkunden i den avgjerande oppstartsfasen, og dermed aukar effektiviteten i arbeidet offshore og vi får turbinane i drift raskare, seier Elmes.

Island Crown kom rett frå ein 11 månadar lang jobb for Siemens Gamesa på Beatrice Offshore Windfarm.

Stort vindturbin-felt

102 vindturbin-generatorar skal i drift på East Anglia ONE, og skal produsere rein og fornybar energi til det britiske markedet. Totalt vil feltet kunne produsere straum nok til 630.000 heimar årleg.

- Vi gler oss over meir arbeid for Island Crown, og spesielt når det vert framhald for same kunde. Dette gir stabilitet for både mannskapet og oss som eigarar, og både vi og kunden sparar tid på å gjere seg kjende. Siemens Gamesa har i dei siste 11 månadane vist seg å vere ein framifrå chartrar og samarbeidspartnar, og vi ser fram til godt samarbeid vidare, seier Håvard Ulstein, administrerande direktør i Island Offshore Management AS.

Sidan levering i 2013 har Island Crown no passert 6.000 landingar med gangvegen, med overføring av 40.000 personar mellom fartøy og installasjon.