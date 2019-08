Myklebust-konsernet på plussida

Næringsliv

Årsrekneskapen for 2018 er klar, og Myklebust-konsernet hadde eit positivt driftsresultat på 4,6 millionar kroner. Resultat før skatt enda på minus 1 million kroner. Det skriv Myklebust i ei pressemelding fredag.

- 2018 har vore eit viktig år knytt til omstilling og levering av seks nybygg, etter fleire år med tap. Året var prega av svært høg aktivitet, med 26 ettermarknadsoppdrag, 23 dokkingar - parallelt med nybygga, seier dagleg leiar Inge-Jonny Hide.

Det har vore eit spesielt år for Myklebust, då det i 2018 blei skilt ut av Kleven-konsernet, gjekk gjennom strukturendringar og blei etablert som ein ny organisasjon. Organisasjonen er elles styrka med 15 nye tilsette.

Kleven-konsernet hadde driftsinntekter på 2,14 milliardar kroner i 2018 - og konsernrekneskapen viste eit overskot på 48,7 millionar kroner før skatt. Dette skuldast Hurtigruten sitt oppkjøp av tre Kleven-selskap frå konsernet, Kleven Kleven Verft AS, Kleven Maritime Contracting AS og Kleven Maritime Technology AS. Desse tre selskapa inngjekk i konsernrekneskapen til og med 30. juni i 2018, då dei blei skilt ut av konsernet. Konsernet skifta så namn til Myklebust-konsernet, og kontrollerte med det Myklebust Verft-delen av det - ikkje Kleven Verft.

Konserntala for Myklebust Verft Invest viste for 2018 driftsinntekter på 805,1 millionar kroner - mot 528,8 millionar i 2017. Driftsresultatet blei som nemnt 4,6 millionar kroner - opp frå heile 74,1 millionar i minus året før. Resultatet etter skatt har også betra seg enormt frå 2017 til 2018 - frå høvesvis 77,7 millionar i minus til "berre" 1,2 millionar kroner.

God start på 2019

Myklebust Verft har hatt høg aktivitet i det første halvåret av 2019, og dei største oppdraga har vore for lokale kundar - Sanco Shipping og Island Offshore.

Med AKOFS-kontrakten som blei inngått i februar lykkast verftet med å hale i land det største ombyggingsoppdraget til no. Mesteparten av arbeidet med AKOFS Seafarer skal vere utført innan oktober 2019.

Nybygg nr. 75

I juni offentleggjorde verftet nybyggingskontrakt nummer 75, og det er verdas største brønnbåtreiarlag Sølvtrans som er kunden. Reiarlaget vel Myklebust igjen, slik dei har gjørt ved fleire høve tidlegare. No skal Myklebust Verft bygge ein forlenga versjon av søsterskipa Ronja Ocean og Ronia Diamond, som blei levert i 2017. Leveringa skal etter planen finne stad i mars 2021.