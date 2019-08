Har ikkje levert rekneskapen for 2018 - betaler dagbøter

Næringsliv

Ifølgje Dagens Næringsliv (Ekstern lenkje) betalar no Kleven Verft dagbøter fordi dei ikkje klarte å offentleggjere rekneskapen for 2018 innan fristen 31. juli. Dette er ein frist som er sett gjennom lov. Finansdirektør i Kleven Verft AS Ola Beinnes Fosse, fortel til næringslivsavisa at leiinga er klar over at verksemda får bøter fordi dei er for seint ute. Beinnes Fosse kan ikkje svare på når rekneskapen for 2018 eventuelt blir offentleggjort.