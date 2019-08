Miljøutfordring kan verte fôr og energikjelde

Næringsliv

Takka vera ein nyutvikla teknologi kan fiskeslam bli omdanna til dyrefôr og miljøvennleg biogass.

Det er det norske teknologiselskapet Hyperthermics frå Ulsteinvik på Sunnmøre som står bak den nye metoden som vil bli presentert for oppdrettsnæringa på messa Aqua Nor 2019 i Trondheim 20.–23. august.

– Vi er åleine i verda om å gjera fiskeslam om til både proteinmasse og biogass – på under eitt døgn. Vi ser moglegheita for at denne metoden også kan brukast på andre typar avfall, seier marknadssjef Erlend Haugsbø i selskapet i ei pressemelding.

Han meiner metoden er godt nytt for oppdrettsnæringa og peikar på at fiskeslam frå landbaserte anlegg i dag både er ein kostnad og ei miljøutfordring. Med den nye teknologien meiner Haugsbø at fiskeslam både kan bli ei ny inntektskjelde for næringa, og samtidig bidra til å få fart på miljøvennlege og berekraftige løysingar for å bli kvitt eit miljøproblem.

– Ved å nytta den nye metoden blir det vunne ut ei proteinrik kjelde til fôr på anlegget – samtidig som ein tek ut energien i biomassen for å driva sjølve proteinfabrikken, fortel Haugsbø.