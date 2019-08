Erna var virtuell gudmor for hybridkjempa

Næringsliv

Verdas største plug-in hybridskip Color Hybrid, som i juni i år blei kåra til Årets Skip av Skipsrevyen, blei fredag døypt ved kai i Sandefjord - og ingen ringare enn statsminister Erna Solberg (H) var gudmor. Virtuell gudmor, faktisk!

For statsministeren var hindra frå å delta på dåpen fysisk - så ho døypte like godt det 160 meter lange hybridskipet via ein storskjerm på kaia.

Fysisk til stades under dåpen var i staden hennar partifelle - kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Olav Nils Sunde, ålesundaren som eig Color Line, var også på plass - i tillegg til konsernsjefen og visekonsernsjefen i Ulstein Group, Gunvor og Tore Ulstein.

Etter nokre velvalde ord frå Erna Solberg blei ei flaske boblevatn sendt mot skutesida - og skipet var døypt. Så blei det sendt opp ei mengd fyrverkeri for å feire at dåpen var gjennomført - sjølvsagt i fargane til reiarlaget Color Line.