Kåra til regionens beste butikk - for andre året på rad

Næringsliv

Tysdag ettermiddag sende matvarekjeda Rema 1000 ut ei pressemelding der det kjem fram at Rema 1000 Ulsteinvik er best i Region Nordre Vestland for andre år på rad.

Med andre ord, kjøpmann Jonny Mork - som har jobba i Rema i 23 år og drive Ulsteinvik-butikken sidan 1996 - driv den beste Rema 1000-butikken av alle i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Kåringa fann stad under riksmøtet til Rema 1000 i Melsomvik.

- Om lag på denne tida i fjor hadde vi gleda av å kåre REMA 1000 Ulsteinvik til regionens butikk, som til slutt også enda med å stikke av med heidersprisen Årets Butikk i REMA 1000 i Norge. Kjøpmann Jonny Mork og hans tilsette har etter dette prestert å heve nivået enno eit hakk og fortset å drive ein av Norges desidert beste butikkar. REMA 1000 Ulsteinvik er igjen kåra til den beste butikken i regionen, sa Jan Arild Byttingsvik, regionsdirektør i region Nordre Vestland, under riksmøtet.

- Kjekt å bli sett pris på

Kjøpmann Jonny Mork var veldig nøgd med å kunne ta med seg heim diplomet for regionens beste butikk nok ein gong.

- Eg hadde ikkje så store forventingar utifrå det vi opplevde i fjor, men det viste seg å gå vegen igjen. Det er sjølvsagt veldig kjekt å bli sett pris på. Så er eg jo litt konkurransemenneske også då, så det var ei skikkeleg godkjensle eg fekk då vi blei annonsert som vinnar i år igjen. Det er mykje drivkraft å hente frå ei slik utmerking, seier Mork til Vikebladet Vestposten.

Mork fortel at kåringa blir gjennomført med basis i mange ulike ting.

- Ein del handlar om butikkstandard, ein annan del kor god butikk ein driv. Og så er det sjølvsagt også ein økonomisk del - det blir sett på korleis ein leverer i høve dei økonomiske oppsette måla. Elles blir ein også vurdert i høve ei undersøking som blir gjennomført på landsbasis, i alle Rema 1000-butikkane. Det handlar altså om eit totalinntrykk av butikken. Det gir oss mykje motivasjon til å jobbe hardt vidare, når vi blir heidra på denne måten. Eg vil rose mine tilsette for alt det gode arbeidet dei gjer, seier Jonny Mork til slutt.