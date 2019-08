Oppsving for Kongsberg etter Rolls-Royce-samanslåing

Næringsliv

Kongsberg Gruppen har publisert den første kvartalsrapporten der Rolls-Royce Commercial Marine er fullstendig integrert i rekneskapen, skriv E24. Selskapet vart formelt tatt over av Kongsberg 1. april.

Tidlegare Rolls-Royce CM, no Kongsberg Maritime CM, hadde over 800 millionar i minus i fjor og har gått med underskot seks år på rad, skriv Nett.no. Konsernet har vore opne om at Rolls-Royce CM har hatt økonomiske problem, men driftsresultatet etter skatt har auka frå 241 til 371 millionar, justert for dei nye rekneskapsreglane.

– Vi har hatt høg aktivitet i kvartalet, og vi rapporterer vekst i alle forretningsområde som venta. Integrasjonsarbeidet knytt til både CM og Kongsberg Aviation går føre seg med høg intensitet og innsats, seier konsernsjef Geir Håøy i ei børsmelding.

I tillegg har selskapet sett ei vekst i andre forretningsområde, og har ei bestillingsordre på nesten 10 milliardar kroner, totalt 27,77 milliardar kroner for heile kvartalet. Forventninga frå DnB Markets var på 5,6 milliardar.

– Kongsberg Maritime leverer godt på drifta samtidig som vi gjennomfører den største integrasjonen i historia til konsernet. Igangsette lønnsemdsprogram bidreg til at CM (tidlegare Rolls-Royce) viser positivt underliggjande resultat trass i at nybyggmarknaden generelt ikkje har betra seg, seier Håøy.