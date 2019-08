Næringsliv

(NPK): Vektproblem kan forseinka sjøsettinga av dei nye skipa til Havila Kystruten. Frå 1. januar 2021 skal reiarlaget segla mellom Bergen og Kirkenes med fire nye kystruteskip.

Dei nye kystruteskipa til Havila kan bli forseinka etter at verftet i Spania oppdaga at skipa er tyngre enn planlagt, skriv Dagens Næringsliv.

Ifølgje avisa kan Havila få bøter på 30.000 kroner per dag om ikkje skipa seglar i kystruta som planlagt 1. januar 2021.

– Det er knapt med tid til oppstart. Me må avklara om det blir forseinkingar. Om det blir forseinkingar har me litt slakk før det får noko å seia for kontrakten med departementet, seier administrerande direktør Arild Myrvoll i Havila Kystruten til avisa.

Dei fire skipa blir bygde i Tyrkia og Spania, og dei skal leverast i tredje og fjerde kvartal neste år. Havila opplyser at verftet i Spania ikkje formelt har flagga noko forseinking, og at reiarlaget er i tett kontakt med Samferdsledepartementet om forhold som kan påverka drifta av kystruta.

I sommar melde spanske aviser at Havila hadde vanskar med å betala verftet i Spania. Myrvoll nektar for at forseinkingane heng saman med finansieringa av skipa.

– Det er tekniske løysningar som må på plass. Me jobbar for å få på plass ei løysning rimeleg fort, seier Myrvoll.