MS Roald Amundsen har sett ein ny standard

Næringsliv

(NPK): Dei fleste cruiseskip seglar på tungolje, og berre ein liten del av flåten har redusert utsleppa. Det viser cruiseskip-rangeringa for 2019 som den tyske miljøorganisasjonen NABU har gjort.

Klimafotavtrykket til cruisenæringa er i det store og heile uendra fordi skipa ikkje brukar grøn teknologi i stor skala. Det er særskilt urovekkjande, meiner miljøorganisasjonen, som peikar på at alle skip som går på fossile drivstoff produserer enorme mengder klimagassutslepp.

– Cruiseskipsindustrien har mislykkast i å verna miljøet, og det er eit slag i ansiktet på ungdommen vår. Ingen kan lata som dei ikkje veit om klimakrisa. Det er ei felles oppgåve å gjera noko, seier administrerande direktør Leif Miller i NABU.

Han peikar vidare på at industrien framleis leverer enorme skip kvart år som går på tungolje.

– Det er ein skandale at me ser skip i dag som er bygde med standarar frå fleire tiår tilbake. Det er avgjerande at me gjer nye standardar obligatoriske og installerer dei på skip så snart som mogleg. I tillegg er det på overtid at me får landstraum i alle hamner i Europa, seier Miller, som meiner cruisenæringa berre har ei framtid om ho brukar nullutsleppsteknologi.

NABU har undersøkt 89 skip i rangeringa. Miljøorganisasjonen merkar seg at Hurtigruten har sett ein ny standard med det nye hybridskipet Roald Amundsen, skriv World Maritime News , som først skreiv om saka.