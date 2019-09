Sikra drift ut 2020 - fekk ombyggingskontrakt

Næringsliv

Det har lenge vore knytt stor spenning til kva som vil skje med Kleven Verft. Spesielt ettersom verftet ikkje har større arbeid på beddingen etter at MS Fridtjof Nansen seglar i veg rundt årsskiftet.

Men - fredag kom svaret. Dei tilsette blei først orienterte om resultatet av restruktureringa leiinga har jobba med ei stund. Pressa er invitert til pressetreff rundt lunsjtider fredag.

Restruktureringa er fullført - sikra drift ut 2020

Restruktureringa av Kleven Verft AS er fullført, og «Nye Kleven» er no etablert. Det går fram av ei pressemelding frå Kleven Verft AS fredag formiddag.

Det nye firmaet har fått starthjelp frå fleire hald, i tillegg til kontraktar som sikrar drift i verftet ut 2020.

- Det er veldig kjekt at vi no har fått på plass ein heilt konkret framtidsplan for vidare drift av Kleven Verft. Målet er å framleis vere eit nybyggingsverft slik vi kjenner Kleven frå før, denne gang med ein sterk kostnads- og risikokontroll. Men for å kome dit vi vil, må vi gjere nokre tiltak, fortel administrerande direktør i Kleven Verft, Kjetil Bollestad.

Oppdrag med lågare økonomisk risiko - må nedbemanne

Satsingsområdet til Nye Kleven er å bygge nybygg, men i ein periode framover vil verftet også satse på andre typar oppdrag. Desse vil også innebere lågare økonomisk risiko. Dette gjeld oppdrag knytt til ombygging, service og vedlikehald, i tillegg til diverse røyr- og stålarbeid.

- Erfaringa frå bygginga av komplekse skip dei siste åra, sist med leveringa av Hurtigruten sine nye hybriddrivne ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen, skal takast vare på og nyttast i arbeidet med å bygge opp Kleven på nytt. Vi er avhengige av å gjere tilpassingar på kostnadssida, og samanlikna med dei siste åra, vil vi få eit lågare aktivitetsnivå i 2020, fortel Bollestad.

Nye Kleven kjem også til å sluttføre arbeidet på søsterskipet MS Fridtjof Nansen.

Det vil skje gjennom ein serviceavtale med Gamle Kleven, som vil leige personell og verftsfasilitetar av Nye Kleven. Gamle Kleven har tilstrekkeleg kapital til å sluttføre MS Fridtjof Nansen.

Når MS Fridtjof Nansen er planlagt levert i slutten av 2019, blir det mindre aktivitet på verftet i 2020 slik prognosane ser ut per i dag. Difor må Kleven redusere talet på tilsette.

- Det å nedbemanne er ikkje noko vi gjer med lett hjarte, men det er eit heilt avgjerande tiltak for at verftet skal kunne ha vidare drift. Det blir hard jobbing framover, og alle må ha eit ekstremt fokus på kostnader. Vi har ingen garanti for framtida, sjølv om vi har god tru på drift etter 2020, seier Bollestad.

Skal gjere fiskebåt "grønare"

Nye Kleven får ein god start, takka vere reiarlaget NordnesGruppen og Vegsund Slip. Dei har nemleg inngått ein ombyggingskontrakt på eit trål/snurrevad-fartøy. Kontrakten er mynta på eit gjensidig tillitsforhold med stor grad av risikofordeling, opplyser Kleven.

- Vi skal bygge ein hekktrålar for Nordnes, eit heilt unikt prosjekt. Vi skal ta ein eksisterande båt og bygge den heilt totalt om - til å innehalde alt reiarlaget ønskjer av nyvinningar og mengder av grøn teknologi. Vi har stor tru på prosjektet og synest det er spanande å vere fyrst ute i lag med NordnesGruppen om å definere ein ny type fiskefartøy, fortel Kjetil Bollestad.

Forskipet frå båten har allereie komt på plass på Kleven Verft. Dette skal byggast om til å bli ein topp moderne og energieffektiv fiskebåt, som skal fungere som eit kombinert trål/snurrevad-fartøy for kvitfisk, rødfisk og reker, opplyser Kleven om i pressemeldinga.

- Kleven Verft har ein dyktig arbeidsstokk med høg kompetanse og ein skrogbyggingskapasitet som er unik i Noreg. Vi ynskjer å bruke lokale leverandørar og arbeidskraft, samt ta vare på kompetansen på skipsbygging på Sunnmøre, så det er gledeleg at vi kan samarbeide med Kleven i dette avanserte prosjektet, seier Tormund Grimstad, dagleg leiar i NordnesGruppen.

- Vi er veldig takksame for at Nordnes ønskjer å hjelpe oss i gang med Nye Kleven. Dette samarbeidet betyr enormt mykje for mange. Både våre tilsette, underleverandørar, bankane og lokalsamfunnet får glede av dette, seier Bollestad.

Kan gå mot ombygging og oppgradering av fleire Hurtigruten-skip

Nye Kleven og Fosen Yards er dessutan i samtalar med Hurtigruten om ombyggingar og oppgraderingar av fleire Hurtigruten-skip dei neste 12-16 månadene, inkludert ferdigstillinga av MS Fridtjof Nansen.

Hurtigruten har ifølgje Kleven vore sentral i arbeidet med restruktureringa.

Ifølgje Bollestad og Ola Beinnes Fosse, finansdirektør i Kleven Verft, har Hurtigruten også vore heilt avgjerande for at Kleven har overlevd fram til i dag.

- Hurtigruten var villige til å ta ein stor risiko når dei tok over eigaransvaret i samband med restruktureringa i 2018. Dei bar selskapet gjennom ein periode der det ikkje berre har vore deira skip som har vore under bygging, men også fleire Maersk-skip. Utan Hurtigruten hadde ikkje Kleven eksistert i dag. I tillegg tek dei no ansvar og legg ei vesentleg portefølje inn i Nye Kleven i samarbeid med Fosen for å hjelpe selskapet vidare, seier Beinnes Fosse.

Beinnes Fosse viser til at også fleire har vore med på å få restruktureringa i orden. Bankane har saman med GIEK og Innovasjon Norge vist stor tillit til det arbeidet som har blitt gjort på verftet.

- Bankane sitt sterke nærvær og eit gjensidig tillitsforhold har vore med på å gjere arbeidskvardagen vår vesentleg lettare. Mellom anna har bankane og Hurtigruten har bidratt til at Nye Kleven Verft kan gå vidare med ein fornuftig økonomisk balanse som sikrar vidare drift. Vi meiner at verftet no blir attraktivt for sal. Men førebels kan vi drive det på eiga hand, seier finansdirektøren.

Bollestad og Beinnes Fosse er imponert over stå-på-viljen til dei tilsette:

- Dei tilsette er hovudgrunnen til at Kleven står der vi står i dag. Vår evne til å levere verdas beste og mest avanserte båtar under sterkt press er det som utgjer verdien av Kleven. Ein stor takk til dei tilsette som har stått i denne usikkerheita i så lang tid. No vender vi blikket framover!

Nye Kleven

Nye Kleven er eit nyoppretta firma som i en overgangsperiode vil vere kontrollert av bankane og Hurtigruten.

Verftet tek med seg fasilitetar, delar av lånet, i tillegg til tilsette frå det opphavlege Kleven-selskapet. Namnet blir også med, difor vil også «Nye Kleven» heite Kleven Verft AS. Gamle Kleven Verft AS vil halde fram med å eksistere parallelt - for at ein skal kunne ta vare på gamle forpliktingar.

Målet til Nye Kleven er å vere eit verdsleiande nybyggingsverft, og ein føretrekt aktør når det kjem til bygging av avanserte fartøy innanfor fleire ulike segment. Nye Kleven vil også vere det verftet i Noreg som har størst grad av eigen robotisert stålproduksjon og modulbasert skipsbygging.