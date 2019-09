Kraftig nedgang i arbeidsløysa i Hareid og Ulstein i september

Næringsliv

Det er kommunane på søre Sunnmøre som opplever den største nedgangen i talet på arbeidsledige her i fylket, syner tal frå NAV Møre og Romsdal. I dei sju kommunane har arbeidsløysa blitt redusert med heile 17,1 prosent det siste året. I Hareid har nedgangen vore på 36,7 prosent, medan den i Ulstein er 33,7 prosent.

– Arbeidsløysa på søre Sunnmøre har dei siste åra vore høgare enn for resten av fylket. Særleg gjeld dette for dei ytre kommunane som blei spesielt hardt råka av nedturen i den oljerelaterte sektoren. Framleis er det utfordringar, blant anna har Kleven og Kongsberggruppa varsla reduksjon i arbeidsstokken. Trass det har utviklinga i området vore bra det siste året med ein reduksjon i arbeidsløysa på over 17 prosent, seier direktør i NAV Møre og Romsdal, Stein Veland.

Trass i nedgangen er arbeidløysa i Hareid framleis den høgaste i fylket, med 3,4 prosent ledige av arbeidsstokken. Dette er 40 menn og 48 kvinner, tilsaman 88 personar. Det gledelege er at Hareid har 51 færre ledige ved utgangen av september i år enn det tilfellet var i fjor. Den siste månaden har talet på ledige gått ned med 13 personar.

I Ulstein er det 60 færre ledige no, enn på samme tid i fjor. Den siste månaden har talet på ledige gått ned med 17 personar. og Ulstein har no ein arbeidsløyseprosent på 2,6. 118 personar er heilt utan arbeid i Ulstein, 56 kvinner og 62 menn.

Herøy kjem rett etter Hareid når det gjeld høgast arbeidsløyseprosent med 3,3 prosent. Dette utgjer 152 ledige, 64 kvinner og 88 menn. Også her har talet på ledige gått ned det siste året. 23 færre er utan arbeid ved utgangen av september i år i høve til samme månad i fjor.

I Sande er situasjonen nokså stabil med to færre ledige det siste året. Her er i alt 40 ledige, 15 kvinner og 15 menn, noko som gir ein arbeidsløyseprosent på 3,1.

I Vanylven har talet på arbeidsledige derimot gått opp det siste året, nærare bestemt med fem personar. Dette er likevel ein færre enn ved utgangen av august. Vanylven har no ein arbeidsløyseprosent på 1,6. Det samla talet på ledige er 25, åtte kvinner og 17 menn.

Jobbmesse i Herøy 40 bedrifter etterspør folk NAV Møre og Romsdal arrangerer jobbmesse i Herøyhallen 1. oktober.

– NAV arrangerer ei jobbmesse i Herøyhallen 1. oktober. Der kjem det meir enn 40 bedrifter for å finne arbeidskraft. Det viser at fleire bedrifter på søre Sunnmøre har rekrutteringsbehov. Det å lage slike møteplassar for bedrifter og arbeidssøkjarar har vist seg å ha god effekt, så dette ser vi fram til, avsluttar Veland.