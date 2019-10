Svak inntektsvekst for maritime utstyrsleverandørar

Næringsliv

Det skriv Nett.no , som viser til den årlege rapporten frå Menon Economics som viser stoda for utstyrsprodusentane i den maritime industrien.

I 2016 blei driftsmarginen – driftsresultatet i prosent av driftsinntektene – for utstyrsleverandørane minus to prosent. I 2017 var det null, og i fjor pluss to prosent.

Trass betre resultat er lønsemda framleis svak. Oversikta frå Menon Economics går tilbake til 2004, og resultatet for 2018 er det tredje svakaste i den perioden.

58 prosent av bedriftene trur 2019 blir betre enn 2018 og 43 prosent ventar at 2020 blir betre enn 2019.