Hareid-baserte Intership utvidar flåten

Næringsliv

Intership AS, med hovudkontor på Hareid, har inngått avtale med Kerko Seatrans AS om kjøp av brønnbåten Kirsti H. Dette blir selskapet sin sjuande båt. Intership har per i dag tre båtar i drift i Vest- og Aust-Canada - ein i Skottland og to i Norge. Det skriv selskapet i ei pressemelding fredag.

Brøbbåtreiarlaget tek over Kirsti H til våren, men det er ikkje bestemt kvar denne båten skal operere.

Kirsti H blei bygd av Solund Verft - og levert til Erko Seatrans i februar 2017. Den 1800 kubikkmeter store båten er moderne, og har ei rekkje kvalitetskomponentar om bord, ifølgje Intership. Mellom anna er eit termisk avlusingsanlegg montert.

Intership AS, som blei grunnlagt i 2014, fekk Alchemy Special Opportunities som majoritetseigar i mai 2018 - og har sidan det investert for rundt 1,25 milliardar kroner.

Dagleg leiar Ole Peter Brandal fortel at selskapet sin strategi er vidare vekst.

- Vi har no også etablert oss i Chile og tilsett ein erfaren dagleg leiar. Vi trur at vi om relativt kort tid vil ha båtar i operasjon i Chile. Vi ser vekstpotensiale i alle marknadane vi er etablert i, spesielt i Norge og Chile. Også gjennom det gode samarbeidet vi har utvikla med våre kundar, er føresetnadene for vidare vekst dei aller beste, seier Brandal.