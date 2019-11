- Vi blir sett på som mykje meir attraktive no

Næringsliv

Finansdirektør i Kleven Verft AS, Ola Beinnes Fosse, fortel at rekneskapen for 2018 blei styrebehandla torsdag. Rekneskapen skal vidare sendast til Brønnøysundregisteret. Verftet har betalt dagmulkt i fleire månader sidan ein ikkje klarte å halde seg innanfor fristen for å levere, men dette skal ikkje vere snakk om store summen totalt sett - fortel Fosse.