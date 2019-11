Fleire vil ha utbetalt «sin del» av Oljefondet

Næringsliv

Den siste månaden har Noregs Bank fått fleire førespurnader om å få utbetalt «sin del» av oljefondet.

Den siste tida har det vore behov for å tydeleggjere kva Oljefondet, eller vår felles formue, eigentleg inneber. Enkelte ber om heile delen, som er på om lag 1,9 millionar kroner per innbyggjar, andre ber om nokre kroner til å kjøpe seg ei brus, skriv E24.

– Det er hyggjeleg at folk involverer seg og er klar over at dette fondet høyrer til alle, seier presseansvarleg Marthe Skaar i Noregs Bank Investment Management.

Ho meiner auken i interessa for Oljefondet er eit fint høve til å fortelje alle at Oljefondet òg er til for framtidige generasjonar.