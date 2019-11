- Målet er å bygge ny helseindustri på søre Sunnmøre

Næringsliv

Ørsta-selskapet Arctic Nutrition, med ulsteinvikaren Ole Arne Eiksund i leiinga, får 14 millionar i støtte frå Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge har gitt tilsegn om 14 millionar kroner i støtte til å utvikle produksjonsprosessen for legemiddel i samsvar med internasjonal standard for legemiddelproduksjon. Prosessutviklinga kostar totalt mellom 35 og 40 millionar, og vert gjennomført saman med det franske selskapet Corden Pharma, melder Arctic Nutrition i ei pressemelding.

– Vi er svært glade for støtta og den positive dialogen vi har hatt med Innovasjon Norge, seier Ole Arne Eiksund som er administrerande direktør i Arctic Nutrition AS.

Håper på eit industri-eventyr på heimebane Omega 3 frå silderogn kan redusere plagene ved psoriasis. Samstundes kan det også verte storindustri på Sunnmøre.

– Det har vore veldig interessant å få følge Arctic Nutrition. De vågar å satse med eigen kompetanse og kapital og maktar å få med seg både private investorar og å utløyse offentlege forskning- og utviklingsmidlar. Dette er mogleg ved hjelp av eit dyktig team som har sett potensialet for å skape ei ny næring basert på lokale berekraftige råvarer. Selskap som Arctic Nutrition kan vere med å skape ny næringsutvikling med høgkompetente arbeidsplassar og eksportinntekter til Møre og Romsdal, seier Helge Gjerde, regiondirektør i Innovasjon Norge.

Arctic Nutrition AS er eit biotekselskap med hovudkontor i Ørsta som byggjer verksemda sin på eit unikt ekstrakt av silderogn. Silderognekstraktet Romega vert i dag selt som kosttilskot. Samstundes er ein ny variant av ekstraktet under utvikling i form av eit legemiddel som skal hjelpe psoriasis-pasientar.

– Ved å utnytte restråstoff frå sildefiletproduksjon og foredle dette til legemiddel, kan vi på ei berekraftig måte skape store verdiar av naturlege råvarer og samtidig bygge kompetansearbeidsplassar lokalt, seier Eiksund.

Når silderognekstraktet ligg føre i legemiddelkvalitet, skal det gjerast kliniske studiar med psoriasispasienter for å dokumentere effekten i store grupper. Arctic Nutrition AS har inngått samarbeid med Smerud Medical Research AS for å sikre at planlegginga og gjennomføringen av de kliniske studiane skjer etter høgste standard. Ole Arne Eiksund fortel at totalkostnaden for dette utviklingløpet vil ligge på mellom 200 og 300 millionar kroner.

– Det er svært gledeleg med støtta frå Innovasjon Norge. Vi er også glade for at investorar på Sunnmøre gjennom Pir Invest AS tilførte selskapet om lag 40 millionar tidlegare i år. Dette gjer at legemiddelutviklinga kan halde fram i fullt tempo og at vi samstundes kan jobbe med sal av kosttilskuddet. Målet vårt er å søke om markedsføringsløyve for legemiddelkandidaten i løpet av fire år, seier Eiksund.