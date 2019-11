- Elektriske ferjer er ein suksess

Næringsliv

Fjord1 er ein transportgigant i norsk målestokk - av både menneske og køyretøy. Med sine 80 ferjer transporterer selskapet 60.000 personar og 28.500 køyretøy kvar dag. Dessutan sel dei 2.700 sveler for dag, var det ekstra viktig for administrerande direktør Dagfinn Neteland å poengtere innleiingsvis - til høglytt latter frå salen.