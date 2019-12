Professor meiner Fjord1-fusjon er dårleg eigarstyring

Næringsliv

NPK: NHH-professor meiner ein fusjon mellom Havila Kystruten og Fjord1 kan gå utover mindre eigarar.

– Om ein slik fusjon kjem til vurdering, er det ein nærståande transaksjon. Den mest sannsynlege løysinga er at Fjord1 – eit børsnotert selskap med sunn økonomi – må overta Havila Kystruten. Sævik-familien vil i så fall bruke majoritetsposisjonen sin til å få gjennom ein fusjon som det er mogleg at berre dei sjølve har glede av. Dei andre minoritetsaksjonærane må bere kostnaden for det. I så fall er dette eit eksempel på dårleg eigarstyring, seier finansprofessor Karin Thorburn ved Norges Handelshøgskule (NHH) til Dagens Næringsliv.

Per Sævik opplyste tidlegare denne veka at han og resten av familien gjennom Havila Holding har kjøpt seg opp i Fjord1 og eig 66,5 prosent av aksjane i selskapet. Planen er å slå saman selskapet saman medHavila Kystruten.

To av styremedlemmene i transportselskapet har trekt seg i protest mot oppkjøpet.