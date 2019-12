MS Fridtjof Nansen overlevert til Hurtigruten

Næringsliv

Fredag var det duka for offisiell overlevering av ekspedisjonsskipet MS Fridtjof Nansen frå Kleven Verft til reiarlaget Hurtigruten. Det 140 meter lange skipet er med det levert i god tid før nyttår.

- Vi er utruleg stolte, ikkje så mange som trudde vi skulle klare det då vi i sommar sette denne datoen. Difor er det ekstra gjevt å klare det. Eg føler at vi har klart å omstille på ein veldig god måte, og fått til ei god teamkjensle, seier administrerande direktør på Kleven, Kjetil Bollestad.

Med plass til om lag 500 gjestar i svært komfortable lugarar og suitar, er skipet bygd spesielt med tanke på ekspedisjonar i polare strøk. Skipet er utstyrt med isforsterka skrog, og er fullt av miljøvenleg teknologi.

Finansdirektør i Kleven, Ola Beinnes Fosse, viser til at verftet sleit ein del med å bli ferdig det første ekspedisjonsskipet, MS Roald Amundsen.

- Det er imponerande at dei tilsette gjer det så bra med MS Fridtjof Nansen, og det viser evne til å lære og dra nytte av det. Det betyr mykje at skipet er ferdig no, men det kostar oss rundt ein million kroner for kvar dag skipet må ligge her ekstra, seier Fosse.