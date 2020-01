- Veldig letta over at vi fekk halde fram

Næringsliv

Det luktar friskt av nymåla, fargerike veggar i butikklokalet i førsteetasjen på Blåhuset, og metervis på metervis med nye hyller og varer skal på plass før Notabene skal ha nyopning torsdag i neste veke. Leikeavdelinga skal oppgraderast, og ein går no over frå å kalle butikken for ein bokbutikk – til at det skal vere ein leike- og bokbutikk.