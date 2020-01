Dokkopphald i Gursken for MS Fridtjof Nansen

Næringsliv

Fleire la nok merke til at MS Fridtjof Nansen ikkje var å sjå ved verftskaia på Kleven Verft søndag - men det skuldast enkelt og greitt at det 140 meter lange ekspedisjonsskipet er på eit planlagd opphald i dokk for reingjering og måling.

MS Fridtjof Nansen si jomfrureise frå Hamburg var opphavleg planlagt til 1. april 2020.

Men i og med at Hurtigruten får skipet levert mot slutten av 2019 i staden, har dei bestemt seg for å legge til ei rekkje nye ekspedisjonscruise for det splitter nye skipet før dette.

Dei første eksklusive turane går frå London 7. mars, Liverpool 12. mars og Portsmouth 17. mars.

Seglingane, som er sett til å vare i fem netter alle tre, vil gå til handplukka destinasjonar rundt dei britiske øyene, som Isles of Scilly, Fowey, Isle of Man og Darthmouth. Det skriv Hurtigruten på sine nettsider.

Oslo får også besøk av Fridtjof Nansen - då ein firedagarstur med ei spektakulær passering under Tower Bridge i London i starten tek gjestane ned gjennom Kielkanalen, innom Aalborg i Danmark - før skipet kjem til Oslo. Skipet skal ligge ved kai i Oslo fredag 27. og laurdag 28. mars - opplyser Hurtigruten.