Hovudtillitsvald: - Godt at det endeleg kom ei løysing

Næringsliv

Olav Høydalsvik er nestleiar i Fellesforbundet ved Kleven Verft, men har vore fungerande hovudtillitsvald for ein periode. Då han møtte media ved Kleven Verft måndag - la han ikkje skjul på at det var ei gledeleg nyheit dei tilsette hadde fått servert under eit allmøte på formiddagen.