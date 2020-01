Myklebust Verft signerte sin fjerde Sølvtrans-kontrakt

Næringsliv

Skipsverftet i Gursken i Sande kommune held fram med å gjere det skarpt. No har verftet inngått sin fjerde brønnbåtkontrakt med det Ålesund-baserte brønnbåtreiarlaget Sølvtrans. Det kjem fram i ei pressemelding sendt ut torsdag.

Fartøyet er basert på Kongsberg NVC 389 og er av same design som Sølvtrans allereie har under bygging hos Myklebust. Lastekapasiteten er på 4.000 kubikkmeter.

- Stolte

Også dette skroget skal byggast ved det tyrkiske verftet Hat-San. Levering av det som blir bygg nummer 76 frå Myklebust Verft er kontraktfesta til oktober 2021.

- Vi er stolte over å lukkast med fleire kontraktar til Sølvtrans. Det gjev oss store mogleheiter til å, saman med alle involverte aktørar, utnytte positive synergiar og læring frå prosjekt til prosjekt. Kontrakten inneber også mange leveransar frå ei rekkje lokale verksemder der dei største i omfang er Kongsberg Maritime, MMC FIRST PROCESS og Hareid Group, seier Inge-Jonny Hide, dagleg leiar i Myklebust Verft AS.

- Vi opplever ein positiv marknad for denne 4.000-kubikk-serien som vi har kontrahert hos Myklebust - og for oss finn vi den kvaliteten vi jaktar på lokalt, seier reiar og administrerande direktør i Sølvtrans, Roger Halsebakk.

Høver godt til strategien

Kontrakten høver godt til den strategien Myklebust har valt - ved å bygge fleire fartøy til same kunde med kjend teknologi og design.

– Det er også ei stor tillitserklæring frå Sparebanken Møre at dei stiller med byggefinansiering til nok eit nybygg ved Myklebust Verft, seier Hide.

Med denne kontrakten har Myklebust ein ordrereserve på om lag éin milliard kroner innan nybygg og ettermarknad. Verftet har per i dag 135 eigne tilsette.