Nok eit godt år for Sparebanken Møre - samfunnsutbytte på 176 millionar

Næringsliv

Sparebanken Møre sende torsdag ut pressemelding om det dei ser på som eit sterkt årsresultat som kjem regionen til gode. 2019 blei ifølgje banken eit år med lønsam og effektiv drift, vekst og låge tap.

Førebels viser rekneskapstala for 2019 eit årsresultat etter skatt på 711 millionar kroner, ein auke på 18,3 prosent frå 2018. Eigenkapitalavkastinga kom på heile 11,7 prosent.

Styret innstiller elles for generalforsamlinga i banken på eit kontantutbyte på 17,50 kroner per eigenkapitalbevis, og ein avsetnad til samfunnsutbyte på 176 millionar kroner. Dette er pengar som skal gå til gode tiltak innan kultur, idrett, nærmiljø, infrastruktur, kompetanse og næringsutvikling.



– Vi har lagt bak oss eit godt og aktivt år der vi har gjennomført ei rekkje grep for å auke kvaliteten i kundeopplevinga og ruste banken for framtida. Eg er svært nøgd med at tala for 2019 viser at vi samstundes har lukkast med lønsam og effektiv bankdrift. Vi leverer eit sterkt årsresultat, noko som kjem både kundane, egenkapitalbeviseigarane og samfunnet elles til gode, seier administrerande direktør i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal, som også seier:

– I 2019 målte vi tidenes høgaste kundetilfredsheit, og vi har klare mål om å utvikle denne vidare. Eit solid økonomisk fundament gir oss eit godt utgangspunkt, seier Nydal.



Veks særleg innan næringslivet

Samla utlånsvolum ved årsskiftet var på heile 64 milliardar kroner. Dette reflekterar ein vekst på 4,5 prosent i personmarknaden og 9,8 prosent i næringslivsmarknaden.



– Vi har vakse jamt og trutt gjennom heile året, og særlig sterk er veksten vår i næringslivsmarknaden. Bransjekompetanse og spesialistmiljø kombinert med lokalkunnskap er høgt verdsett av kundane. I 2019 styrka vi også tilbodet vårt overfor små og mellomstore bedrifter, og ser no effekt gjennom auka vekst i dette kundesegmentet, seier Nydal.



– Sparebanken Møre er solid og har god likviditet ved årsskiftet. Rammevilkåra tilseier at vi kan forvente eit godt resultat også for 2020. Det inneberer lønsam og effektiv drift, og ei eigenkapitalavkasting over banken si strategiske målsetting på 11 prosent, seier Nydal.