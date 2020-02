Ulsteinvik-baserte Prodtex har signert banebrytande brukontrakt med Statens vegvesen

Næringsliv

Prodtex i Ulsteinvik kunne tysdag melde at dei har fått i oppdrag av Statens Vegvesen å bygge Norges første stålbru med lasersveisa sandwichkonstruksjon. Dette er eit banebrytande prosjekt der målsettinga er å teste og verifisere metodikk for moderne framtidsretta design og produksjon.

- Dette er ei svært viktig kontrakt for oss, og vi er svært stolte over at Statens vegvesen viser oss denne tilliten. Dette understrekar vår rolle i arbeidet med å utvikle metodikk for moderne framtidsretta produksjon, seier dagleg leiar i Prodtex Industri, Tore Roppen.

Første av denne brutypen i Noreg

Gang- og sykkelbrua på 65 meter som skal setjast opp i Åfjord kommune, er definert som eit forskings- og utviklingsprosjekt, og er starten på ein verifisering av prosessar og metodikk frå Prodtex sitt tidlegare utgreiingsarbeid for E39-prosjektet over Bjørnafjorden.

Det er Prodtex sjølve som har designa stålsandwich-konstruksjonen i pilotbrua, og dette vil vere den første brua av denne typen konstruksjon, bygd i Noreg.

Skal bruke digital tvilling

Sentralt i bruprosjektet er også bruken av ein såkalla digital tvilling.

Det vil seie at robotane i produksjonen vil bli programmert via ein digital tvilling av brua - som Prodtex sjølve har bygd opp. Gammal metodikk, der produksjonsdata blir tatt ut via 2D-teikningar blir erstatta, og alle produksjonsdata vil bli henta ut i sanntid.

(Saka held fram under bildet)

Samstundes vil data frå produksjonen sendast tilbake og lagrast i tvillingen. Statens Vegvesen vil frå sine kontor kunne følgje framdrifta til produksjonen direkte.

Prodtex meiner eller at dette prosjektet vil synleggjere positive miljøeffektar gjennom design, materialbruk, prosessmetodar, transport og installasjon.

I høve med offentlige utlysingar vil det framover bli stilt krav til 30 prosent vektleggjing av miljøavtrykk på leveransar. Prodtex legg difor stor vekt på å utvikle miljøvenlege prosessar og produkt - og ser på dette som eit konkurransefortrinn.