Island Victory vart døypt fredag

Næringsliv

Fredag tok Island Offshore levering av det nye offshore installasjonsfartøyet Island Victory. Skipet vart også døypt ved Vard Langstein.

Skipet skal rett ut i oppdag, først i spotmarknaden og deretter på kontrakter som kan gå ut oktober.

"Vi opplever stor interesse for nybygget, og det at Island Victory no kan gå rett på jobb og vere beskjeftiga i fleire månader bekreftar dette. Vi forventar at merksemda rundt båten berre vil auke no som vi skal ut og bevise kva kapasitetar som bur i denne kraftpluggen," seier adminstrerande direktør ved Island Offshore Management AS, Tommy Walaunet i ei pressemelding.

Island Offshore skriv i pressemeldinga at skipet har vist imponerande kraft under testar.

Island Victory slo nemleg alle rekordar under slepeprøver i fjor haust, med ei trekkraft på 477 tonn. I tillegg til å slepe tungt kan ho også ha to heile ankersystem på dekk, noko som ytterst få andre fartøy kan vise til. Dei unike kapasitetane har skaffa skipet oppdrag både i Barentshavet og i Mexicogulfen dei komande månadane.

"Vi har sett saman eit topp mannskap som vi er sikre vil ta vare på skipet og levere ein sikker og effektiv operasjon til kundane," legg Walaunet til.

Bygg nr. 831 vart utrusta ved Vard Brevik medan testing og klargjering er utført av Vard Langsten, og fartøyet ruvar godt i Tomrefjorden med ei breidde på 25 meter, og ei lengde på omlag 123 meter.

Gudmor for skipet var Ingunn Ulstein Botnen.

Etter dåpen seilte Island Victory frå verftet, via Ålesund og til Ulsteinvik. Vikebladet Vestposten var med på turen frå Ålesund og det kan du lese meir om seinare.