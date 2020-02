Nok ein kontrakt til Prodtex - skal levere robotcelle til Molde-bedrift

Næringsliv

Det er den Molde-baserte verksemda Astero AS Prodtex i Ulsteinvik skal levere ei robotcelle og ein digital tvilling til. Det kjem fram i ei pressemelding frå Prodtex sendt ut fredag ettermiddag.

Avtalen med Astero AS går på levering av ei komplett robotcelle for sveising av stålkomponentar. Cella består av to sveiserobotar montert på ei 13 meter lang vegghengd skinne og to manipulatorar for handtering av konstruksjonar. Robotcella vil bli offline-programmert frå ein digital tvilling utvikla av Prodtex.

Robotcella skal inn i Astero sin moderne verkstad i Molde - der verksemda fra før av har investert i moderne industrimaskiner som laserskjering, knekking og maskinering.

- Investeringa er strategisk viktig for oss, og vil styrkje vår posisjon som leverandør til den lokale industrien som i dag opplever prisauke frå lavkostland. Det miljøvenlege aspektet i kortreist produksjon er også viktig, seier dagleg leiar Per Olav Myrstad i Astero.

Designforbetringar

Ny produksjonsteknologi skaper samstundes gode moglegheiter for designforbetringar.

Avtalen som er gjort mellom Astero og Prodtex omfattar også tenester til design og redesign av produkt - tilpassa moderne produksjon.

Dette sikrar at ein oppnår god lønsemd i produksjonscella. Samstundes vil kunden få eit betre produkt til ein god pris, ifølgje Prodtex.

Aukande interesse

Prodtex jobbar for tida med utvikling av ein stålfabrikk på Fiskåholmen i Vanylven. Her skal ein i tillegg til stålproduksjon også drive med utvikling av nye produksjonsmetodar - mellom anna i samarbeid med Statens vegvesen.

- Teknologien som utviklast og blir testa i fabrikken vil kome annan industri til gode. Vi designar og leverer komplette produksjonscellar til ulike kundar, og merkar at mange bedrifter no tek dei digitale utfordringane i tillegg til utfordringar i eigne verdikjedar meir på alvor, seier Tore Roppen i Prodtex.