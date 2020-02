Frøy Vest overtok nybygg - skreiv kontrakt på nok eit spesialfartøy

Næringsliv

Servicebåt og dykkarselskapet Frøy Vest AS, med kontor på Borgstein i Ulsteinvik, tok denne veka over spesialfartøyet «Frøygard» frå Hukkelberg Boats - av designtypen HB 1411 LDC.

Frøy Vest forsterkar dermed sin kapasitet innanfor dykkar- og ROV-tenester. Samstundes pågår bygginga av neste båt til Frøy Vest AS for fullt ved verftet på Aukra.

Det går fram av ei pressemelding frå Frøy Vest AS fredag.

- Frøy Vest AS ønskjer som leiande servicebåt- og dykkarselskap å vere kjend i marknaden for å levere tenester til våre kundar på ein sikker og effektiv måte. For å kunne gjere det treng vi godt utstyr, og «Frøygard» blir no eit viktig verktøy framover for å oppfylle forventinga våre kundar har til tenestene vi utfører, seier dagleg leiar i Frøy Vest AS, Joar Gjerde.

Han legg til:

- Hukkelberg har tidlegare vist at dei har spisskompetanse på denne typen fartøy og er kjende for å byggje robuste arbeidsbåtar med gode sjøeigenskapar. Den kvaliteten dei no har levert på «Frøygard» gjorde at det blei naturlig å velje Hukkelberg som leverandør på neste båt også.

Båten er utstyrt med eit fullintegrert dykkesystem frå Safe Air Diving, ROV frå Argus og har elles alt utstyr som trengst for å utføre det meste av inspeksjons-, service- og vedlikehaldsarbeid under vatn.