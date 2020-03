Island Diligence er sikra to nye kontraktar

Næringsliv

Island Diligence har sikra seg to walk-to-work-kontraktar den siste månaden, noko som vil gje båten arbeid til hausten 2020.

Det skriv Island Offshore i ei pressemelding torsdag formiddag.

Fartøyet er alt i arbeid for Trianel i Tyskebukta, der ho utfører gangvegsoperasjonar på ein vindpark kalla Trianel Windpark Borkum II.

Båten har kapasitet til å huse 100 personar, og mannskapet på 23 kan forvente nesten full båt under oppdraget for Trianel der teknikarar frå klienten bur om bord.

Lengden på kontrakten er på rundt 4 månader, pluss opsjonar, og båten vil ha base i Eemshaven, Nederland.

Kriegers Flak på dansk sektor neste

Vidare er kontrakt signert med Global Marine Group for arbeid på Kriegers Flak, ein vindpark utanfor Baltikum, på dansk sektor.

Utbyggar er Vattenfall, og vindparken vert Danmark sin største når den står ferdig i slutten av 2021.

Island Diligence skal her vere hotellskip, men også bidra med gangvegsoperasjonar i samband med kabelleggjing på vindparken. Også her er det venta full båt, med oppstart på seinsommaren, skriv Island Offshore i pressemeldinga.

lengden på kontrakten er på tre månader, pluss opsjon på ein månad til, og båten vil mobilisere i Grimsby i Storbritannia.

- Det er svært gledeleg å ha sikra langvarig arbeid til Island Diligence. Det har vore ein lang vinter for mannskapet då båten har vore i varmt opplag i påvente av kontrakt, og eg vil berømme dei for særs rask og effektiv mobilisering til denne første kontrakten. Kunden har også hatt helse-, miljø-, sikkerheit- og kvalitetsrevisjon av båten, og dei kunne ikkje sette fingeren på noko som helst. Det tyder på ein særs velhalden båt, med eit mannskap med fokus på dei rette tinga, seier Tommy Walaunet, administrerande direktør i Island Offshore Management AS.