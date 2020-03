Næringsliv

Rundt klokka 09.00 måndag morgon blei partane på Stortinget einige om ein krisepakke for å avgrense dei økonomiske verknadene av koronaviruset. Det skriv VG.

Regjeringa lova i helga å setje av 100 milliarder kroner i låne- og garantiordningar - slik at landets bankar kan finansiere verksemder som får problem.

No kjem det altså meir. De som blir permitterte får full løn i 20 dagar. Sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar får ei mellombels inntektssikring - som svaret til 80 prosent av snittet av lønsinntektene dei har hatt dei siste tre åra.

Kompensasjonen Stortinget no er einige om blir sett i verk frå og med dag 17 etter bortfallet av inntekt - og forslaget trår i kraft frå i dag av. Utbetalingane frå NAV skjer når dei får på plass ei teknisk løysing for denne ordninga.

I tillegg vil aktivitetskrav for sosiale ytingar blir droppa - og perioden for arbeidsavklaringspengar blir forlenga.

Dobling av omsorgspengeperioden

I tillegg til det nemnte over vil dei som er heime med barn, og som har nådd eller er nær ved å nå grensa for omsorgspengar, få ei dobling av denne perioden. Totalt 20 dagar for kvar av foreldra.