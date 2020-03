Meir enn 100 legar og tannlegar koronafast om bord MS Roald Amundsen utanfor Chile

Næringsliv

Den britiske avisa The Guardian (ekstern lenkje) skriv tysdag at Kleven Verft-bygde og Hurtigruten-eigde MS Roald Amundsen ligg koronafast utanfor den chilenske hamnebyen Punta Arenas. Du kan sjå posisjonen til skipet her (ekstern lenkje).

Ekspedisjonscruiseskipet får ikkje gå inn til hamn på grunn av at Chile har nekta cruiseskip å dokke fram til september i år. Dette skjedde fordi ein eldre passasjer på eit anna cruiseskip i området testa positivt for koronaviruset. Det var landets helseminister, Jaime Mañalich, som annonserte dette søndag.

Om bord på skipet, som har ein kapasitet på totalt 500 passasjerar, er det over 100 australske legar og tannlegar.