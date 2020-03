– Reell fare for konkursras for små og mellomstore verksemder

Næringsliv

Over fire av ti verksemder fryktar dei kan gå konkurs dersom situasjonen i samband med koronakrisa ikkje betrar seg før sommaren. Det er eitt av funna som vart gjort i ei spørjeundersøking i regi av SMB Norge.

– Denne undersøkinga forsterkar inntrykket av at det no er full krise i bedrifts-Norge. Det er ein reell fare for at vi vil sjå eit ras av nye konkursar i vekene og månadane som kjem, seier administrerande direktør i SMB Norge, Olaf Thommessen i ei pressemelding frå forbundet.

Ifølgje denne pressemeldinga svarte over 1000 verksemder på undersøkinga som vart gjennomført i perioden 17. til 18. mars 2020.

Thommesen meiner at det er eit viktig poeng at denne undersøkinga vart gjort etter stortingsvedtaket om krisepakken til næringslivet i samband med krisa.

– Krisepakken var heilt naudsynt og ein god start. Men undersøkinga syner heilt klart at det er behov for mykje meir i tida framover, seier Thommesen.

SMB Norge syner til at det i januar 2020 var 590.800 verksemder i Norge, ifølgje SSB og at det av desse berre var 3700 som hadde over 100 tilsette.

– Norsk næringsliv er i all hovudsak sett saman av små og mellomstore bedrifter. De står for halvparten av verdiskapinga og er sjølve ryggrada i norsk økonomi. Noreg har ikkje råd til å la vere å redde desse bedriftene, seier Thommessen.

Dette fortel undersøkinga:

Meir enn 6 av 10 bedrifter (63 %) svarer at bedrifta sin økonomiske situasjon blir verre om 1 månad. I tillegg er 1 av 4 usikre.

1 av 4 bedrifter svarer at dei har vanskar med å betale anten avgifter, løn eller kostnader for lokale.

Meir enn 4 av 10 bedrifter (42 %) ser ein fare for konkurs dersom det ikkje betrar seg før sommaren. I tillegg er 28 % usikre.

23 prosent, eller nær 1 av 4 av verksemdene, vurderer at ein konkurs er 50 % sannsynleg. I tillegg er det 31 prosent som svarer at sjansen for konkurs er mellom 20 og 50 prosent.

SMB Norge anslår at dersom 23 prosent av 172.000 verksemder med 1 til 20 tilsette, går konkurs i 2020, vil dette utgjere rundt 40.000 verksemder.

– Dersom berre halvparten får rett dei dystre spådomane sine, er det likevel 20.000 konkursar, poengterer SMB Norge som til samanlikning nemner at det i 2018 og 2019 var rundt 5.000 konkursar kvart år.