Næringsliv

Havila Shipping melder torsdag at to av deira PSVar, Havila Aurora og Havila Fortune, har fått forlenga sine kontaktar, til slutten av mai og midten av juni 2020. Det er Axxis Geo Solutions som har brukt ein opsjon for forlenging av kontraktane.

I tillegg melder Havila om ein ny kontrakt med eit britisk oljeselskap. Denne kontrakten gjeld Havila Borg og har ein varigheit på 40 dagar, men med ytterlegare opsjonar. Oppstart for kontrakten er i juni 2020.