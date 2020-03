Bankane får ansvar for å fordele krisepengar

Næringsliv

Finansnæringa skal stå for gjennomføringa av den økonomiske kompensasjonsordninga for bedrifter som er ramma av koronaepidemien.

– Målet er at pengane skal vere på konto innan to til tre veker, seier administrerande direktør Idar Kreutzer i Finans Norge på ein pressekonferanse fredag.

Regjeringa foreslo fredag at staten dekkjer ein del av dei faste utgiftene for dei koronaramma bedriftene. NHO, Virke og Finans Norge har saman med regjeringa den siste veka arbeidd med utforminga av ei kompensasjonsordning, opplyser Finans Norge.

Det er styresmaktene som skal vurdere kva bedrifter som kvalifiserer til stønad, medan bankane skal gjennomføre den praktiske utbetalinga.

Ordninga går ut på at bedrifter kan søkje om kompensasjon gjennom ein digital søknad, og løysinga skal vere sjølvbetent, ifølgje Kreutzer.

Målet er at ordninga skal vere så enkel som mogleg å både nytte seg av og administrere, sa finansminister Jan Tore Sanner på pressekonferansen.

Kreutzer understrekar at det kviler eit betydeleg ansvar for den enkelte som søkjer, om å basere seg på rett informasjon.

– Det blir lagt inn element som sikrar grunnlag for kontroll, seier han.

Han er trygg på at dei vil få på plass ordninga raskt.

– Vi har ikkje gjort dette før, men vi kan byggje på etablerte, velfungerande løysingar, seier han.

Fakta om kompensasjonsordning til koronaramma bedrifter

Regjeringa foreslår ei ny kompensasjonsordning retta mot bedrifter som er ramma av koronaviruset:

* Staten dekkjer ein del av dei faste kostnadene for bedrifter som har betydeleg nedgang i omsetnaden som følgje av virusutbrotet og smitteverntiltaka.

* Tiltaket vil koste 10–20 milliardar per månad.

* Skal gå til bedrifter med eit vesentleg omsetningsfall og skal dekkje uunngåelege kostnader som husleige og forsikringar.

* Vil i utgangspunktet gjelde i to månader. Kan bli forlengd.

* Skal vere enkel å nytte og administrere. Det skal ta 2–3 veker frå søknad er send til pengane er på konto. Finansnæringa skal stå for den praktiske gjennomføringa.

* Det blir oppretta ein sentral digital portal der bedriftene kan søkje stønad.

* Den enkelte bedrifta må sjølv søkje om stønad og vil vere ansvarleg for at opplysningane er rette. Det må òg vere mogleg å kontrollere at midlane er brukte i samsvar med ordninga.

* Forslaget skal behandlast av partia i helga. Ei innstilling skal behandlast i Stortinget tysdag.