Jets må permittere fleire titals tilsette: - Dette byrjar å ta form av ein «perfekt storm»

Næringsliv

Koronakrisa slår svært hardt ut for næringslivet i heile verda, men også her lokalt og regionalt. For den tradisjonsrike Hareids-verksemda Jets Vacuum AS fører smittekrisa til svært store utfordringar. Det fortel Øyvind Tørlen, konsernsjef i Jets, til Vikebladet Vestposten.