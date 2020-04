Null utbytekroner frå Tussa til Ulstein og Hareid

Næringsliv

Hareid kommune eig per i dag høvesvis 6,629 prosent av B-aksjane i Tussa, medan Ulstein eig 1,913 prosent B-aksjar og 0,956 prosent av A-aksjane i selskapet. Men ingen av kommunane får utbytekroner - i alle fall ikkje ordinært utbyte.

Årsresultatet til Tussa i 2019 var på 96,8 millionar kroner. Tussa-konsernet hadde eit høgare driftsresultat i 2019 enn i 2018, og alle forretningsområda leverte betre resultat.

Kan bli tilleggsutbyte

Dei økonomiske konsekvensane av koronapandemien med svingingar i rente- og valutamarknaden, kombinert med svært låge kraftprisar som følgje av ein våt og snørik vinter, gir sterkt reduserte forventningar til Tussa sitt årsresultat for 2020. Styret foreslår difor å ikkje betale ut ordinært utbyte for 2019. Om dei usikre tilhøva vert avklara og konsernet sin økonomiske situasjon tillét det, vil styret kalle inn til ekstraordinær generalforsamling i 2020 for å handsame sak om tilleggsutbyte. Det går fram av ei pressemelding frå Tussa måndag.

I 2019 blei det betalt ut 13.042 kroner per aksje i selskapet.

- Tussa skal ha som mål å skape resultat som sikrar god soliditet i selskapet og gir høve til å betale ut eit godt og stabilt utbyte for eigarane. Tussa si samfunnsrolle er å sikre at kundane har tilgang til energi- og IKT-produkt, som blir definerte som grunnleggjande i dagens samfunn. Vi går no inn i ei tid der vi ikkje ser alle konsekvensane pandemien har på samfunnet og på Tussa. Selskapet sitt fundament for å sikre levering av naudsynte produkt må då prioriterast framføre å betale utbyte til eigarane, seier Elling Dybdal, konsernsjef i Tussa.