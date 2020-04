Sævik-familien skyt inn 100 millionar kroner - Havila Shipping sikra femårig avtale

Næringsliv

Havila Shipping har kome til einigheit med långjevarane sine rundt ei restrukturering av konsernet si gjeld - gitt at det blir godkjent i konsernet sine formelle organ.

Det blir kalla inn til obligasjonseigarmøte og ekstraordinær generalforsamling for å handsame restruktureringsforslaget for selskapet si gjeld og andre element i avtaleforslaga. Det kjem fram av ei pressemelding frå Havila Shipping tysdag.

Restruktureringsavtalen blir effektiv datert tilbake til 2. januar i år - og fram til 31. desember 2024. Den enkelte långjevar kan om ønskjeleg forlenge løpetida med eitt år, til 31. desember 2025.

Men - for at avtalen skal kome i stand - må det tilførsel av likviditet til.

Havila Holding AS, holdingselskapet til Sævik-familien, med Per Sævik i spissen, betalar inn eit konvertibelt likviditetslån på 100 millionar kroner. Dette blir konvertert til aksjar, for å oppretthalde eigarposisjonen i selskapet i høve långjevar sin konverteringsrett.

Gjelda til Havila Shipping utgjorde 1. januar 2020 4,2 milliardar kroner.