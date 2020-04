60 prosent av passasjerane på Ulstein-designa cruiseskip har testa positivt for koronaviruset

Næringsliv

6. september i fjor blei Greg Mortimer, eit cruiseskip designa av Ulstein Design & Solutions, døypt og overlevert frå CMHI-verftet i Kina til det amerikanske reiarlaget SunStone Ships. Dette var det første polare ekspedisjonsskipet bygd med baugforma Ulstein X-Bow - og det første i SunStone sin INFINITY-serie.

Det er det australske reiarlaget Aurora Expeditions som opererer fartøyet, og som mange andre cruiseskip rundt om i verda, har dette no vore nøydd til å stoppe opp på grunn av koronasmitte om bord. Men - dette skipet er hardt råka. Det skriv CNN onsdag. (Ekstern lenkje).

60 prosent smitta

For nesten 60 prosent av dei som er om bord på skipet har fått påvist koronasmitte - 128 av totalt 217 passasjerar og tilsette. Australske og newzealandske passasjerar skal evakuerast frå skipet førstkomande torsdag, skriv både CNN og Aurora Expeditions sjølve.

Skipet byrja på sitt noverande cruise 15. mars, og skulle segle til Antarktis og Sør-Georgia. Men, sidan starten av april har skipet vore i karantene utanfor kysten av Uruguay - etter at myndigheitene nekta å tillate passasjerane å gå i land på grunn av risikioen for spreiing av koronaviruset.

Seks passasjerar er transportert til sjukehus i den uruguyanske Montevideo, då tilstanden til desse er svært alvorleg. Passasjerar frå Europa og Amerika, som har testa positivt for koronaviruset, må halde seg om bord til dei får negativt testresultat. Etter dette kan dei reise vidare via Brasil. Alle passasjerane blir testa med to til tre dagars mellomrom, skriv den amerikanske nyheitskanalen CNN.