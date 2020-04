Første året med lønsemd sidan 2014

Næringsliv

For første gong sidan 2014 kan Myklebust Verft sjå tilbake på eit år med lønsemd, fortel selskapet i ei pressemelding.

2019 endte med eit resultat på 32,3 millionar kroner og ein driftsmargin på 8,5 prosent, ein margin som i følgje pressemeldinga er historisk høg.

Myklebust Verft gjennomførte 38 prosjekt i fjor, dette var oppdrag innanfor fiskeri, offshore og andre arbeidsbåtar. Det vart dokka 25 fartøy i 2019 og verftet melder at dokkutnyttinga var rekordhøg med 302 dokkingsdøgn.

– Alle kundar og prosjekt gav sine respektive bidrag til resultatet. Kundelojaliteten for 2019 blei på heile 86% og dette er eitt av våre viktigaste mål i den daglege drifta på verftet. Lukkast vi i å gjere godt arbeid er det enklare for kunden å velje oss ved seinare høve, seier dagleg leiar Inge-Jonny Hide.

Det er AKOFS Offshore, Island Offshore og Sanco Shipping som har vore dei klart største kundane ved verftet i 2019 målt i talet på fartøy eller omsetjing.

– Av større kontraktar i 2019 var sjølvsagt ombyggingsoppdraget på AKOFS Seafarer og kontrakten på ny brønnbåt til Sølvtrans, inngått høvesvis februar og juni, fortel Hide som poengterer at verftet I tillegg til stor innsats frå eigne tilsette, også har hatt ei rekkje leverandørar som har gitt sine viktige bidrag til eit godt 2019-resultat.

Grei start på 2020

– Når det gjeld kontrakter lukkast vi med å inngå kontrakt på ytterlegare ein brønnbåt for reiarlaget Sølvtrans. Denne er basert på same design som for kontrakten inngått i 2019. Ordrereserven passerte dermed 1 milliard kroner. Oppdraget på AKOFS Seafarer tilførte også i første kvartal mykje aktivitet til verftet, i tillegg til 12 andre oppdrag innan ettermarknaden.

Den 3. mars tok vi innover oss koronasituasjonen og starta med aksjonar knytt til smittevern i alle våre aktivitetar. Sjølvsagt pregar Covid-19 også organisasjonen vår, leverandørane våre og kundane våre, ikkje minst etter at stadig fleire karantenereglar og tiltak har blitt sett i verk. I lag med marknaden og heile forsyningskjeda jobbar vi det vi kan for å handtere situasjonen og halde drifta gåande, seier Inge-Jonny Hide.

Optimistisk til resten av året

– Det verkar som vi har fått stabilisert situasjonen og at vi både har oppdrag og mulegheit til å gjennomføre desse i tida framover. Nett no har dokka og kaiene våre fullt belegg og vi er i dagleg kontakt med kundar som har jobbar som skal utførast. Det er særs viktig at vi klarer å halde oppe flyten av varer og tenester og då ikkje minst også arbeidskraft. Vi tek dag for dag med positiv innstilling, nøktern optimisme og med god tru på at vi skal kome oss gjennom denne krevjande perioden også, avsluttar Hide.