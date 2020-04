Maritimt Forum Nordvest slår alarm: - Maritim næring står i fare for å bli halvert

Næringsliv

I ein rapport bestilt av Maritimt Forum går det fram at norsk maritim sysselsetjing kan falle med nesten 25 prosent fram til utgangen av 2022 – samanlikna med 2019-nivå.

– Det hastar med motkonjunkturtiltak, skriv Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest i ei pressemelding.

Det er spesielt effekten av koronapandemien og oljeprisfallet som slår dramatisk ut for den norske maritime klynga no. Dette kjem i tillegg på toppen av offshorekrisa etter 2014.

- No må vi få auka kriseforståing for maritim næring, og det hastar med motkonjunkturtiltak, skriv Arnfinn Ingjerd, dagleg leiar i Maritimt Forum Nordvest, i ei pressemelding.

Prognosar frå Menon Economics sin rapport, bestilt av Maritimt Forum, viser nemleg at sysselsetjinga innanfor norsk maritim næring kan minke med 25 prosent fram til utgangen av 2022 – samanlikna med 2019. Med andre ord – kvar fjerde tilsett kan miste jobben.

- Rapporten bekreftar alvoret i situasjonen vi no står i, og det viser at det hastar å gjennomføre kraftfulle motkonjunkturtiltak, seier Arnfinn Ingjerd.

Om ein samanliknar med då næringa nådde toppen i 2014 – før oljeprisfallet kom – vil det vere 40.000 færre maritimt tilsette ved utgangen av 2022. Om ein legg eit desto dystrare scenario til grunn – vil ein kunne sjå ei halvering av maritim næring i 2022.

- Står i fare for å miste kompetanse

Men - hovudscenarioet viser for tidsrommet 2019 til 2022 eit omsetningsfall frå 445 milliardar kroner til 335 milliardar kroner. Det utgjer rundt 25 prosent.

- Vi står i fare for å miste kompetanse av stor samfunnsmessig betydning, ein kompetanse som vi er heilt avhengige av for å lukkast med det grøne, maritime skiftet. Kompetansen er viktig for å drive fram maritime nullutsleppsteknologiar, for vekst innan berekraftig energi og for matproduksjon frå havet, seier Arnfinn Ingjerd.

Fremjar eigen tiltakspakke

Ein tiltakspakke som inneheld 40 tilstak som vil sikre maritim næring gjennom og etter koronakrisa, blir fremja av Maritimt Forum overfor myndigheitene. Denne pakken inneheld mellom anna eit forslag om forsering av bygging av statlege skip, tiltak som sikrar auka likviditet og kapitaltilgang, midlertidig endring av nettolønsordninga for norske sjøfolk - og storstilt satsing på havvind, havbruk og flåtefornying.

- Maritim næring er ei framtidsnæring. Difor er det avgjerande at løyvingane blir gjort raskt. Dette er alvor, seier Arnfinn Ingjerd.

Mafoss (Maritim foreining for søre Sunnmøre), ved dagleg leiar Jan Thormodsæter, seier seg einige med Arnfinn Ingjerd.

- Dette er tiltak og ein uttale som Mafoss stiller seg hundre prosent bak, seier Thormodsæter.