Solheim går frå Ulstein Group til Næringsforeningen Ålesundregionen

Næringsliv

Lene Trude Solheim er tilsett som ny administrerande direktør i Næringsforeningen Ålesundregionen. Det kjem fram i ei pressemelding på Næringsforeningen sine heimesider..

Styreleiar Jan Rune Hurlen fortel at det kom mange søknadar frå kvalifiserte kandidatar - men at det var Solheim som til slutt blei valt til jobben.

Ho kjem frå stillinga som organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i Ulstein Group. Ho har over 20 års erfaring frå maritim industri og kjenner næringslivet i regionen godt. Solheim er utdanna innan statsvitskap, IT og PR - og har ein mastergrad innan organisasjonsutvikling, digital kommunikasjon og leiing.

- Næringsforeningen har ei lang og stolt historie, og består i dag av ei rekkje bedrifter frå ulike bransjar som er svært viktige for verdiskapinga i regionen vår. Eg har stor respekt for denne kompetansen og eg brenn for å utvikle næringslivet på Sunnmøre vidare, difor gler eg meg til å kome i gang, seier Lene Trude Solheim.

Avtroppande administrerande direktør, Bente Lund Jacobsen, har sin siste dag i Næringsforeningen 30.juni. Innan kort tid startar ho i si nye rolle som Norges første eldreombud.