Koronapermitterte rumenarar får returnere til Kleven Verft

NRK Møre og Romsdal (ekstern lenkje) melde i si TV-sending måndag kveld at dei rumenske arbeidarane som over lengre tid har vore koronafaste i Romania, og som difor har vore permitterte – no får returnere til Kleven Verft.

Allereie måndag kveld kom dei første rumenarane med fly frå hovudstaden i Romania, Bucuresti, til Sandefjord Lufthavn Torp – og blei frakta vidare med buss til Kleven Verft.

I tillegg får dei rumenarane som har blitt ekstra lenge igjen i Norge, på grunn av dei skjerpa koronatiltaka, returnere til heimlandet.

Formann i Kleven Maritime Contracting, Ionut-Adrian Iancu, blei intervjua av lokalsendinga – og fortalde at arbeidarane no endeleg kunne slappe av igjen – og at ting byrja å bli normalt igjen.

Det blir elles opplyst om at arbeidarane må i fjorten dagars karantene før dei kan ta til igjen på arbeidet ved verftet.