Kleven og Brodosplit skal samarbeide om residensyacht

Næringsliv

DIV Shipbuilding skal bygge residensyachten "M/Y Njord". Det skriv Kleven verft i ei pressemelding fredag. DIV Shipbuilding er selskapet som eig både Kleven verft og verftet Brodosplit i Kroatia, og det er på desse to lokasjonane arbeidet med yachten skal gjennomførast.

I pressemeldinga går det fram at det meste av stålkonstruksjonen vil bli bygd i Kroatia, samt mykje av dei tekniske installasjonane. Dette arbeidet skal deretter fullførast ved Kleven verft, der ein også skal ta seg av interiøret på skipet, fram mot leveringa i 2024.

– Mitt selskap er stolte over å vere involvert i bygginga av denne spektakulære private yachten, som Ocean Residences Development Ltd skal bygge. Alle tilsette i DIV Shipbuilding både i Brodosplit og Kleven er stolte av å samarbeide og jobbe med dette prosjektet, seier Tomislav Debeljak, styreleiar og administrerande direktør i DIV Group i pressemeldinga.

Debeljak held fram: – I disse usikre tider er eg glad for å bekrefte at vi har full støtte frå myndigheitene i både Kroatia og Norge, som deler vår interesse for dette viktige prosjektet. Det kjem til å sysselsette tusenvis av dyktige menneske i åra som kjem i mange fagfelt, alt frå sveisarar til ingeniørar.

Det er ikkje noko småtteri DIV Shipbuilding har tatt på seg. "M/Y Njord" skal vere heile 290 meter langt!

Styreleiar og administrerande direktør i Ocean Residences Development Ltd., Kristian Stensby, seier i pressemeldinga: – Eg er veldig glad for å bekrefte signeringa av ein avtale mellom selskapet vårt og DIV Shipbuilding. DIV Shipbuilding er utnemnt til det offisielle verftet for å utføre bygginga av den ikoniske residensyachten M/Y NJORD. Yachten skal innehalde 118 utsøkte bustader som vil skape eit av dei mest filantropiske miljøa i verda.

Han legg til: – Det neste spanande kapittelet i M/Y NJORD si utvikling er milepålen når prosjektet går over frå teiknebrettet til konstruksjon. DIV Shipbuilding er ein yacht- og skipsbyggar i verdsklasse med eit rykte på seg på å bygge svært sofistikerte superyachtar, passasjerskip og andre spesialbygde fartøy. Som ein stolt nordmann frå ein nasjon med ein historisk skipsbyggingstradisjon og djupe røter i passasjerskipsindustrien, er eg strålande fornøgd med støtta og engasjementet frå fleire norske selskap inkludert Sjøfartsverket. Yachten vil gå med NIS-flagg.