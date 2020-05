Saunes held fram som Mafoss-styreleiar

Næringsliv

Mafoss (Maritim forening for søre Sunnmøre) heldt grunna koronasituasjonen årsmøte via nettet 25. mai, og mellom anna blei det valt nytt styre.

Der blei det klart at Oddvar Saunes, i Bjørklund Holding AS, held fram som styreleiar. Margrete Heltne Hovde i Tussa 24 er nestleiar i styret, medan Geir Sundal i Kongsberg CM, Mads-Andre Værnes i Kleven Verft og Per Erik Dalen i ÅKP er styremedlemmer.

Det går fram av ei pressemelding frå Mafoss onsdag.

Varamedlemmer er Jan Tore Leikanger i Jets, Tommy Fredriksen i Kongsberg CM, Magne Gurskevik i Kleven Verft, Oddbjørn Hatløy i ÅKP og Joar Sundgot i Servi.

Hallvard Pettersen, i Brunvoll Volda, Ann-Magritt Ringstad, i Ulstein og Guri Sætre, i Island Offshore, gjekk ut av styret.

Elles blei det vedteke at Mafoss skal inngå eit meir formelt samarbeid med ÅKP, noko medlemsbedriftene har etterlyst - og som no blir gjennomført.

- MAFOSS blir etablert som eit prosjekt i ÅKP, men kjem framleis til å ha eige styre og kontroll på eigen økonomi. Det geografiske nedslagsfeltet blir også det same, seier styreleiar Oddvar Saunes, og legg til:

- Vi er glade for å ha blitt tatt godt i mot i ÅKP-familien.