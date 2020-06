Næringsliv

Då myndigheitene opna for at verksemder som taper pengar som følgje av koronapandemien kan søkje om kontantstøtte - er det mange som har valt å nytte seg av tilbodet. Denne støtte blir delt ut etter ei rekkje kriterium. Verksemdene får ein del av inntektene dei har tapt - samanlikna med inntektene dei hadde i same perioden i 2019.