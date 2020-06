Ulsteining blir driftssjef i Westing

Næringsliv

Ulsteiningen Tore Liadal er tilsett i den nyoppretta stillinga som driftssjef hos Fosnavåg-baserte Westing. Det skriv Westing i ei pressemelding.

Westing skriv vidare at Liadal har solid erfaring innan lager, sal og distribusjon, og at han kjem frå stillinga som logistikksjef i Tess. Han er også mellom anna styreleiar i Hødd Turn.



Westing fortel at verksemda har stabil vekst, aukande oppdragsmengde og lagerlokasjonar langs kysten - og at verksemda difor ser behovet for å styrke organisasjonen for å handtere vekstutfordringane.

- Det er svært gledeleg at vi har fått Tore med sin kompetanse og lange erfaring med på laget. Effektiv distribusjon som er støtta opp av gode system og rutinar er ein nøkkelfaktor for at Westing skal kunne fortsetje den gode driven og ambisjonen om vidare vekst. Vekentleg vert meir enn 15.000 liter maling flytta inn og ut av våre lager, og dette stiller stadig høgare krav til oss for at vi skal kunne oppretthalde rask og påliteleg service, seier dagleg leiar i Westing, John Knutsen.

- Veldig inspirerande

Liadal vil i stillinga som driftssjef få eit overordna ansvar for heile verdikjeda i Westing - med fokus på å effektivisere og rasjonalisere vareflyten heilt fram til sluttkunde, skriv Westing.

- Det å få moglegheita til å jobbe med eit firma som vil satse på vidare vekst og samtidig søkjer å forbetre sine prosessar, er veldig inspirerande. Westing er ei solid merkevare med store ambisjonar, som eg verkeleg ser fram til å bli ein del av, seier Tore Liadal.