Verdien på norsk sjømateksport fall 9 prosent

Næringsliv

I mai vart det eksportert 162.718 tonn norsk sjømat til ein verdi av 7,8 milliardar kroner. Det er ein nedgang på 764 millionar kroner frå same månad i fjor.

Det er andre månad på rad at sjømateksporten opplever ein nedgang samanlikna med same tid i fjor. Nedgangen i april var den første Noreg opplevde på 18 månader.

Tom-Jørgen Gangsø i Norsk sjømatråd seier at nedgangen i eksportverdien mellom anna kjem av bortfall av restaurantsegmentet i fleire marknader, og dessutan svekt kjøpekraft og betydeleg uvisse i marknaden.

– I tillegg opplever vi auka fraktkostnader fordi mange passasjerfly som tidlegare har frakta fersk sjømat no er sette på bakken, seier Gangsø, som er direktør for marknadsinnsikt og marknadstilgjenge i Sjømatrådet.

Førebels årsvekst

Trass nedgangen for april og mai er det ein førebels verdivekst i år. Så langt har det vorte eksportert sjømat for 44,6 milliardar kroner, noko som er ein auke på 1,5 milliardar kroner frå same periode i fjor.

I grove trekk står sild og makrell for to tredeler av verdiauken så langt i år, medan laks og aure står for resten.

– Sjølv om det har vore ein nedgang i lakse- og aureeksporten dei to siste månadene, starta året sterkt. Det er årsaka til verdiveksten så langt i 2020, seier Gangsø.

Mindre nedgang for laks

I mai vart det eksportert laks for 5,7 milliardar kroner, noko som ein reduksjon på 5 prosent. I april var nedgangen på 19 prosent.

– Dei negative effektane av tiltaka mot koronaviruset ser gradvis ut til å bli redusert for lakseeksporten. Samtidig ser vi betydelege utfordringar i dei viktigaste marknadene for konvensjonelle produkt av torsk og for skaldyreksporten, spesielt i dei siste månadene.

Lakseeksporten var på 85.000 tonn. Det er 5 prosent mindre enn mai i fjor.

Verst gjekk det for klippfisk som hadde ein volumnedgang på 30 prosent, noko som i stor grad kjem av uroa i Brasil.

Fleire kjøper i butikk

I mai opplevde eksporten av aure og frosen torsk ein volumauke på høvesvis 20 og 10 prosent.

Sjømatrådet kan samtidig glede seg over at fleire kjøper sjømat i butikk.

– Det kan bidra positivt på lengre sikt sidan terskelen for å lage sjømat heime har vorte lågare. Viss vi i tillegg får ei opning i dei viktigaste marknadene våre framover, kan det styrkje etterspørselen etter norsk sjømat.