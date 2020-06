Kongsberg Maritime sikra første kontrakt på ny subsea-teknologi - med Hjørungavåg-avdelinga som viktig bidragsytar

Næringsliv

Kongsberg Maritime har signert sin første kontrakt på eit nyutvikla system som skal handtere fjernstyrte undervassfarkostar (ROV) frå ubemanna fartøy. Det skriv selskapet i ei pressemelding fredag.

Det er det amerikanske selskapet Ocean Infinity som har plassert ordren, og som skal installere systemet på deira nye flåte av ubemanna fartøy - som har fått namnet Armada.

Launch & Recovery-systemet (LARS) frå Kongsberg Maritime er ein essensiell del av løysinga for subsea-operasjonar - utan menneske om bord. Operatøren kan vere på land, og ved hjelp av fjernstyring setje ut ROV´ane frå dei ubemanna fartøya.

- Ein «game changer»

Kongsberg skriv at systemet har eit elektrisk drivsystem som bidreg til betre miljøprofil og lågare vedlikehaldskostnadar. Operasjonen skjer gjennom skipet sin "moon pool", og ROV’ane blir sleppt og henta inn under overflata. Løysinga gjer at undervassfarkostane ikkje kjem i kontakt med skroget på morskipet - og unngår dermed potensielle skadar. Systemet kan dessutan operere i tøffe vêrforhold.

– Den nye LARS-løysinga er utvikla i tett samarbeid med kunden, og baserer seg på vår breie erfaring med undervassteknologi. Kongsberg Maritime har årelang erfaring med å utvikle innovative offshoreløysingar, seier Lisa Edvardsen Haugan, Executive Vice President, Deck Machinery & Motion Control, Kongsberg Maritime.

– Dette kan bli ein «game changer», legg ho til.

Ho forklarar det med at kostnadane for ROV-operasjonar blir redusert ved bruk av denne løysinga. I tillegg ser fleire operatørar mot ubemanna og fjernstyrte løysingar for å redusere kostnadar og auke tryggleiken.

Det er Kongsberg Maritime si avdeling på NMK (Norsk Maritimt Kompetansesenter) i Ålesund som står for utviklingsleiinga - med god hjelp frå avdelingane i Brattvåg og Hjørungavåg.