Sjøsette hekktrålaren «Nordbas»

Natt til torsdag blei den flotte blå og kvite hekktrålaren som Kleven Verft bygger for reiarlaget Nordnes, «Nordbas», sjøsett på Lyngnesvika.

Skipet er 60,5 meter langt og 10,3 meter breitt – og er fullspekka med innovative og energieffektive løysingar.

